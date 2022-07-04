Появились фотографии хоккеиста Федотова из воинской части в Северодвинске

В распоряжении «СЭ» оказались фотографии вратаря сборной России Ивана Федотова, который находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

Иван Федотов. Фото «СЭ»

Иван Федотов. Фото «СЭ»

Напомним, что голкипер был задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от службы в армии.

Ранее «СЭ» сообщил, что голкипер в данный момент находится в воинской части номер 59075 в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России.

У обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение с «Филадельфией» на один год.