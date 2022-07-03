Адвокат рассказал, когда ожидаются ответы на запросы по делу Федотова

Адвокат надеется получить ответы на запросы по делу вратаря сборной России Федотова в понедельник

Алексей Пономарев, адвокат вратаря сборной России Ивана Федотова, рассказал, когда ожидаются ответы на запросы по делу хоккеиста.

«Сейчас ждем ответы на все наши официальные запросы. Надеемся, что получим их в понедельник», — приводит слова Пономарева «РИА Новости Спорт».

1 июля стало известно, что Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата из-за возможного уклонения от армии. Позже сообщалось, что его оттуда увезли на машине скорой помощи из-за обострения гастрита.

Затем, 3 июня, появилась информация, что хоккеиста ночью отправили в Североморск. Однако адвоках опроверг эту информацию.

В минувшем сезоне Федотов играл за ЦСКА. В его активе 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Кроме того, он провел 22 матча в плей-офф и сыграл один матч на ноль.

В составе ЦСКА 25-летний голкипер выиграл весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».