Олимпийская сборная России уступила Казахстану на турнире в Нур-Султане

Олимпийская сборная России на Kazakhstan Hockey Open проиграла хозяевам турнира сборной Казахстана — 1:2. Единственный гол в составе российской команде на счету Ильи Морозова.

В стартовой игре турнира Россия обыграла Белоруссию 4:2.

Kazakhstan Hockey Open 2021

Казахстан — Россия (олимпийская) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Михайлис — 1 (Старченко, Волк), 13:15 — 1:0. Е.Ал. Морозов — 1 (Шашков, Бикмуллин), 25:10 — 1:1. Михайлис — 2 (бол., Дитц), 52:37 — 2:1.

Вратари: Шутов — Третьяк.

Судьи: Плаксунов, Чубенко.

12 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».