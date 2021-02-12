Олимпийская сборная России уступила Казахстану на турнире в Нур-Султане
18:47
Олимпийская сборная России на Kazakhstan Hockey Open проиграла хозяевам турнира сборной Казахстана — 1:2. Единственный гол в составе российской команде на счету Ильи Морозова.
В стартовой игре турнира Россия обыграла Белоруссию 4:2.
Kazakhstan Hockey Open 2021
Казахстан — Россия (олимпийская) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Михайлис — 1 (Старченко, Волк), 13:15 — 1:0. Е.Ал. Морозов — 1 (Шашков, Бикмуллин), 25:10 — 1:1. Михайлис — 2 (бол., Дитц), 52:37 — 2:1.
Вратари: Шутов — Третьяк.
Судьи: Плаксунов, Чубенко.
12 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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