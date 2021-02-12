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Канадские власти не пустили российского юниора в страну. Он должен был играть в лиге Квебека

19:19
Михаил Низовкин. Фото «Вконтакте»
Михаил Низовкин. Фото «Вконтакте»

Как стало известно «СЭ», российский нападающий Михаил Низовкин не был допущен на территорию Канады, где он должен был начать выступления в юниорской лиге Квебека.

18-летний форвард прошлым летом был выбран импорт-драфте клубом «Кейп-Бретон». Этот сезон он проводил в составе команды МХЛ «Академия Михайлова», а сейчас, получив визу, Низовкин планировал поехать выступать в Канаду. Однако власти этой страны отправили хоккеиста обратно в Россию.
(Алексей Шевченко)

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