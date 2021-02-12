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Хоккеиста избили клюшкой, а потом добили сзади. Ужасный инцидент во время матча

15:31
Хоккеиста избили клюшкой во время матча. Фото AFP
Хоккеиста избили клюшкой во время матча. Фото AFP

В хоккейном матче турнира SochiHockeyCup произошла драка между игроками клуба «Большой» и «АppolonOff».

Хоккеист из команды «Большой» Дмитрий Анфиногенов напал на игрока сочинского клуба Александра Дзызаря и бил его клюшкой по голове, пока та не сломалась. Другой игрок клуба «Большой» Никита Волков подъехал сзади и начал кулаками добивать уже избитого хоккеиста, истекающего кровь.

В результате Волков и Анфиногенов были изгнаны из турнира. Пострадавший Дзызаря был доставлен в больницу для снятия побоев.

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