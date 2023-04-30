Николаев — о вызове в «Россию 25»: «Волнения никакого нет и не было, потому что играю в свою игру, тут ничего нового нет»
Голкипер СКА Дмитрий Николаев высказался о вызове в сборную «Россия 25».
«Нет, волнения никакого нет и не было, потому что играю в свою игру, тут ничего нового нет. К тому же второй год подряд езжу, уже играл, все, в принципе, знаю, понимаю, плюс все свои пацаны, тренерский штаб, персональный штаб. Все друг друга знают, поэтому все нормально. Комфортно, что большинство здесь — мои одноклубники и мой тренерский штаб. Но тут не только они, в принципе, знаю остальных, персональный штаб, потому что, опять же, не первый год со всеми знаком. Возможно, это добавляет какой-то уверенности», — приводит слова Николаева ТАСС.
В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3