Сушинский пожелал сборной «России 25» не опозориться в играх против Белоруссии и Казахстана
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский рассказал, будет ли следить за турне сборной «России 25».
«Нет. Я даже не знал, что оно будет. Как я должен был следить? Мне неинтересно смотреть, как сборная России играет со сборными Белоруссии и Казахстана», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сушинского.
Также он ответил на вопрос, чего пожелает Роману Ротенбергу, возглавившему сборную «России 25».
«А можно ничего не желать? Я же не буду смотреть, вот и желать ничего не буду. Что можно пожелать в играх со сборной Казахстана и со сборной Белоруссии? Не опозориться. Кому вообще интересны эти игры? Мне они не интересны», — добавил Сушинский.
Турне пройдет 2-16 мая в Челябинске, Астане (Казахстан), Красноярске, Туле и Минске (Беларусь). 2 мая состоится первый матч команд «Россия 25» — Белоруссия.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3