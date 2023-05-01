Сушинский пожелал сборной «России 25» не опозориться в играх против Белоруссии и Казахстана

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский рассказал, будет ли следить за турне сборной «России 25».

«Нет. Я даже не знал, что оно будет. Как я должен был следить? Мне неинтересно смотреть, как сборная России играет со сборными Белоруссии и Казахстана», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сушинского.

Также он ответил на вопрос, чего пожелает Роману Ротенбергу, возглавившему сборную «России 25».

«А можно ничего не желать? Я же не буду смотреть, вот и желать ничего не буду. Что можно пожелать в играх со сборной Казахстана и со сборной Белоруссии? Не опозориться. Кому вообще интересны эти игры? Мне они не интересны», — добавил Сушинский.

Турне пройдет 2-16 мая в Челябинске, Астане (Казахстан), Красноярске, Туле и Минске (Беларусь). 2 мая состоится первый матч команд «Россия 25» — Белоруссия.