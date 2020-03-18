ФХР приостановила юниорские и межрегиональные соревнования

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте сообщила о переносе ряда спортивных соревнований. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.

«В целях заботы о здоровье участников соревнований по хоккею, связанной с вероятностью распространения коронавирусной эпидемии, в соответствии с приказом Минспорта России №216 от 16 марта 2020 года и в связи с введением режима повышенной готовности в регионах РФ Федерация хоккея России приняла следующие решения:

— С 18 марта приостанавливается проведение межрегиональных спортивных соревнований в Федеральных округах.

— Проведение Первенства Юниорской хоккейной лиги, Первенства России по хоккею среди юношей до 17 лет, Первенств клубных команд среди юношей до 16 и до 15 лет, а также Кубка Владислава Третьяка среди юношей до 14, 13 и 12 лет переносится на более поздний срок. Даты и места проведения будут определены дополнительно.

— Проведение матчей плей-офф Первенства НМХЛ отменяется. Окончательные результаты и распределение мест среди участников Первенства НХМЛ будут определены по итогам Регулярного чемпионата.

Федерация хоккея России надеется на скорейшее возобновление соревнований", — говорится в заявлении ФХР.

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