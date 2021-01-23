Васильков — о травме хоккеиста МХЛ: «При таком ударе затылком об лед не исключена трепанация черепа»
Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал «СЭ» драку хоккеистов МХЛ Тимофея Давыдова («Омские Ястребы») и Демина Паничкина («Кузнецкие Медведи»), завершившаяся черепно-мозговой травмой Паничкина.
— Надо смотреть на его состояние. Не исключена трепанация черепа, потому что если удар затылком, то в лобной части может образоваться большая гематома. Все в руках неврологов, нейрохирургов.
Это был не хоккей, это очень жестко. Надо наказывать, потому злонамеренно ударить соперника об лед головой — это очень неприятно, очень тяжелая травма. Успокаивает только одно — структура и плотность льда сильно отличается от, например, бетона или железяки какой-нибудь.
(Константин Колмаков)
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