В «СКА-Карелии» назвали неадекватным поведение водителя, обстрелявшего автобус команды

Начальник «СКА-Карелии» Алексей Тяпкин прокомментировал инцидент с нападением на автобус молодежной хоккейной команды.

16 января коллектив после победы над «Русскими Витязями» (4:1) возвращался домой в Кондопогу. В Подмосковье автобус команды обстреляли из автомобиля Audi A6.

«Я взрослый человек, чего в наше время только не было, поэтому особых эмоций этот инцидент не вызвал. Я так думаю, что это была обычная «хулиганка», которую устроил сумасшедший водитель легковушки. Хорошо, что пуля прошла мимо», — приводит ТАСС слова Тяпкина.

Также он отметил, что водитель легкового автомобиля вел себя неадекватно на дороге.

«Водитель автобуса выезжал нормально, по правилам, а этот лез как дурачок, не знаю, специально или нет. Неадекватный тип: сравнялся, ехал рядом, после открыл окно и последовало два удара сильных», — добавил специалист.

Во время инцидента в автобусе находилось 32 пассажира. Сразу после обстрела иномарка быстро уехала с места происшествия.