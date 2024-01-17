В «СКА-Карелии» рассказали об обстреле автобуса в Подмосковье

В пресс-службе хоккейного клуба МХЛ «СКА-Карелия» рассказали «СЭ» об отстреле автобуса во время выезда команды с «Балашихи Арены».

16 января «СКА-Карелия» на выезде обыграл команду «Русские Витязи» в МХЛ (4:1). Игра проходила на стадионе «Балашиха Арена». Инцидент случился во время возвращения команды домой в Кондопогу. Во время инцидента в автобусе находилось 32 пассажира.

«Информация о том, что это было легковое средство с латвийскими номерами, правда. Видеорегистратор автобуса это зафиксировал. Ребята в порядке. Они уже добрались до дома. Все живы-здоровы, никто не пострадал, разве что есть легкий испуг. По инциденту сразу были вызваны правоохранительные органы — ГИБДД, МВД. Скорее всего, следствие будет. Более оперативной информацией я не располагаю», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.