«Тайфун» обыграл МХК «Динамо», «Красная Армия» победила «Крылья Советов»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
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«Тайфун» (Уссурийск) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Анисимов — 8 (бол., Большаков), 18:02 — 0:1. Бунов — 14 (бол., Долотов, Пасманик), 56:22 — 1:1. Козлов — 5 (Басов, Елизаров), 62:05 — 2:1.
Вратари: Синегубкин (61:57) — Чуфаров.
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Голы: Бозунов — 7 (бол., Баснев), 2:25 — 1:0. Кротов — 3 (бол., Купцов, Курилкин), 8:26 — 2:0. Танков — 1 (бол., Кабуш, Смирнов), 28:41 — 2:1. Андреев — 1 (Танков, Зеленов), 35:33 — 2:2. Катаев — 5 (бол., Шуйдин), 40:41 — 2:3. Бозунов — 8 (мен., Баснев), 44:22 — 3:3. Кабуш — 3 (бол., Смирнов), 45:24 — 3:4.
Вратари: Колупаев (Кузьменко, 35:33, 59:28) — Обыскалов.
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Старков — 3 (бол., Дарьин, Шушин), 1:53 — 0:1. Борисенко — 1 (бол., Старков, Дарьин), 26:48 — 0:2. Коковин — 6 (Новиков, Несветаев), 38:37 — 0:3. Зимин — 4 (бол., Звягинцев, Несветаев), 54:43 — 0:4.
Вратари: Евграфов — Задорожный.
«Крылья Советов» (Москва) — «Красная Армия» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Кузьминов — 5 (бол., Комаров), 15:45 — 0:1. Вяткин — 1 (Одиноков, Гуськов), 23:36 — 1:1. Калиниченко — 5 (бол., Солопанов), 38:13 — 1:2. Аноп — 5 (бол., Солопанов), 57:49 — 1:3.
Вратари: Попов (58:44) — Киселев.
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Русские витязи» (Чехов) — 0:10 (0:1, 0:3, 0:6)
Голы: Замбахидзе — 5 (Гончаров, Бардаков), 4:53 — 0:1. Замбахидзе — 6 (Храпский, Гончаров), 21:01 — 0:2. Волокитин — 2 (мен., Смирнов, Зинченко), 34:57 — 0:3. Гончаров — 3 (Храпский, Горбанов), 36:38 — 0:4. Смирнов — 4 (Демидов, Кондырев), 42:28 — 0:5. Ершов — 1 (Гончаров), 49:06 — 0:6. Замбахидзе — 7 (Хамидулин, Храпский), 51:20 — 0:7. Кондырев — 10 (Смирнов), 52:44 — 0:8. Бакластов — 4 (Уткин, Ершов), 55:46 — 0:9. Сидорин — 1 (бол., Зотов, Гончаров), 56:48 — 0:10.
Вратари: Ху Хаожань (Акмурзин, 34:57, Ху Хаожань, 52:44) — Чечелев (Шиянов, 40:00, 50:55 — 51:20).
«МХК Динамо» (Москва) — «МХК Спартак» (Москва) — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Голы: Сумин — 1 (Кулаковский, Звонов), 8:04 — 1:0. Львутин — 13, 14:54 — 1:1. Оськин — 7, 25:34 — 1:2. Новрузов — 11 (бол., Львутин), 29:53 — 1:3. Оськин — 8 (Легалин), 36:47 — 1:4.
Вратари: Куликов (Жеренко, 36:47) — Ботов.
«ХК Рига» (Рига) — «Капитан» (Ступино) — 9:4 (2:0, 3:1, 4:3)
Голы: Буцениекс — 7 (Ошениекс, Синегубов), 16:37 — 1:0. Федоров — 5 (Галимов, Брикманис), 19:14 — 2:0. Пика — 2 (Шваненбергс), 21:32 — 3:0. Забусов — 6 (Лигис), 25:40 — 4:0. Кулагин — 2 (Ерофеев), 32:17 — 4:1. Синегубов — 4 (Бергманис), 38:03 — 5:1. Шваненбергс — 15 (бол., Бергманис, Буцениекс), 40:25 — 6:1. Рокис — 1 (Пика, Минтаутишкис), 45:42 — 7:1. Спилва — 1 (бол.), 48:41 — 8:1. Казаков — 12 (Кожухов, Тютчев), 50:43 — 8:2. Филиппов — 1 (бол., Сивчук, Гараев), 55:12 — 8:3. Дорофеев — 3 (Кулагин), 56:05 — 8:4. Гринбергс — 6 (Федоров, Ошениекс), 57:41 — 9:4.
Нереализованный буллит: Сивчук (Капитан), 57:59 (Вратарь).
Вратари: Ворис — Девяткин (Скляр, 40:00).