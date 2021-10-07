Хоккей
МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    МХЛ

Сын Даниса Зарипова подрался в МХЛ

15:15
Теги:

Нападающий «Ирбиса» Артур Зарипов, сын форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова, подрался в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Молота» (3:0).

18-летний хоккеист сцепился с Вадимом Климцевым, который заступился за одноклубника после силового приема Зарипова. Для форварда «Ирбиса» эта драка стала первой в МХЛ.

В нынешнем сезоне Артур Зарипов провел в МХЛ 8 матчей и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcakbars/status/1446067295730737152

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Что такое чек-ап организма? И сколько стоит его пройти?
1
0