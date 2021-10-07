Сын Даниса Зарипова подрался в МХЛ
15:15
Нападающий «Ирбиса» Артур Зарипов, сын форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова, подрался в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Молота» (3:0).
18-летний хоккеист сцепился с Вадимом Климцевым, который заступился за одноклубника после силового приема Зарипова. Для форварда «Ирбиса» эта драка стала первой в МХЛ.
В нынешнем сезоне Артур Зарипов провел в МХЛ 8 матчей и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1».
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