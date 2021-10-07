Хоккей
МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    МХЛ

Матвей Мичков забросил во всех трех матчах после возвращения в МХЛ

11:50
Теги:

Нападающий Матвей Мичков в начале октября провел три матча за команду «СКА-Варяги» в Молодежной хоккейной лиге.

В них 16-летний хоккеист набрал 5 (4+1) очков. Мичков забросил в каждом из трех матчей МХЛ текущего сезона, в которых он участвовал.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Он не умер, но не может общаться». Новые подробности о состоянии Михаэля Шумахера
0