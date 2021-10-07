Матвей Мичков забросил во всех трех матчах после возвращения в МХЛ
11:50
Нападающий Матвей Мичков в начале октября провел три матча за команду «СКА-Варяги» в Молодежной хоккейной лиге.
В них 16-летний хоккеист набрал 5 (4+1) очков. Мичков забросил в каждом из трех матчей МХЛ текущего сезона, в которых он участвовал.
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