«Стальные лисы» разгромили «Тюменский легион» в матче МХЛ
В матче регулярного чемпионата МХЛ «Стальные лисы» принимали «Тюменский легион». Хозяева уничтожили аутсайдера Восточного дивизиона со счетом 9:0.
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«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)
Голы: Спиридонов — 3 (Рожков, Господынько), 1:05 — 1:0. Антипин — 1 (Господынько, Спиридонов), 11:04 — 2:0. Рожков — 1 (Господынько, Спиридонов), 16:11 — 3:0. Сахаров — 4 (бол., Платонов), 20:20 — 4:0. Шешин — 9 (бол., Рожков, Буйван), 27:42 — 5:0. Сахаров — 5 (Шешин, Платонов), 46:50 — 6:0. Сахаров — 6 (бол., Шешин, Гусев), 52:37 — 7:0. Спиридонов — 4 (Господынько), 53:08 — 8:0. Платонов — 5 (бол., Сахаров, Шешин), 55:17 — 9:0.
Вратари: Шашков — Щетилин (С. Пылаев, 27:42).
Судьи: Мелихов, Отмахов.
2 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».