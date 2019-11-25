«Спартак» проиграл дома «Крыльям Советов», пропустив на последней секунде

«Спартак» уступил «Крыльям Советов» в регулярном чемпионате Париматч МХЛ — 1:2. Победную шайбу «Крылья» забросили за секунду до конца третьего периода.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Зудилов — 6 (Шумилов), 38:17 — 0:1. Тагиров — 6 (бол., Волков), 43:24 — 1:1. Зубчинский — 7, 59:59 — 1:2.

Вратари: Куликов — Попов.

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Авто» (Екатеринбург) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Суслов — 8, 7:55 — 0:1. Колесников — 3 (бол., Мирочников), 31:26 — 0:2.

Вратари: Шашков (58:34) — Романов.

«Белые медведи» (Челябинск) — «Толпар» (Уфа) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Башкиров — 8 (Семенов, Пустозеров), 3:55 — 0:1. Пустозеров — 3 (Башкиров, Сучков), 45:19 — 0:2. Козлов — 5 (Алалыкин, Олейников), 46:02 — 0:3.

Вратари: Селиверстов — Брагинский.

«Ирбис» (Казань) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Комков — 3, 1:30 — 1:0. Кателевский — 4 (Галимзянов), 9:33 — 2:0. Платонов — 11 (бол., Поддубный, Шульга), 57:59 — 2:1. Петров — 8 (Желудков, Никулин), 58:28 — 2:2.

Победный буллит: Мухин.

Вратари: Ахтямов — Меньшатов.

«Красная Армия» (Москва) — «Русские витязи» (Чехов) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Корбит — 5 (Долгопятов), 18:55 — 1:0. Долгопятов — 9, 50:32 — 2:0. Гончаров — 5 (Храпский, Сараев), 57:36 — 2:1.

Вратари: Скотников — Чечелев (58:46).

«Локо» (Ярославль) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Денежкин — 2 (Дарьин, Тювилин), 2:24 — 1:0. Сычушкин — 3 (Овечкин), 22:38 — 1:1. Березкин — 9 (мен., Николаев), 26:05 — 2:1. Басов — 1 (Терещенко, Рогозин), 34:36 — 2:2. Николаев — 13 (Березкин), 61:24 — 3:2.

Вратари: Окоряк — Синегубкин.

«Алмаз» (Череповец) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Лапин — 7 (Егоров), 6:46 — 1:0. Ахметвалиев — 7 (Агеев, Чеботарев), 33:49 — 1:1. Луховской — 13 (Белялов, Губин), 35:56 — 2:1.

Вратари: Рыбалкин — Колупаев.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Рига» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Кузнецов — 2, 0:44 — 1:0. Захаров — 7 (Карпов), 4:00 — 2:0. Рашевский — 8 (бол., Жабреев), 26:59 — 3:0. Жабреев — 7 (бол., Большаков), 31:39 — 4:0. Рашевский — 9 (бол., Жабреев, Базнаев), 57:06 — 5:0.

Вратари: Чуфаров — Бруверис.

«Атлант» (Мытищи) — «Капитан» (Ступино) — 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

Голы: Несветаев — 4 (Звягинцев), 0:09 — 1:0. Звягинцев — 3 (Несветаев, Коковин), 6:03 — 2:0. Звягинцев — 4 (Несветаев, Азаров), 16:54 — 3:0. Гараев — 11 (Кожухов), 21:58 — 3:1. Усманов — 3 (Дарьин, Шушин), 37:34 — 4:1. Тютчев — 7 (мен.), 39:55 — 4:2. Звягинцев — 5 (Старков), 47:57 — 5:2.

Вратари: Клоберданец — Плешков (Скляр, 7:00).