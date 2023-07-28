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Сегодня, 18:14

«СКА-Варяги» переименованы в «Академию СКА-Юниор» и переезжают в Красногорск

Ана Горшкова
Корреспондент
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Совет директоров КХЛ внес изменение в состав участников МХЛ сезона-2023/24.

Как сообщает на сайте лиги, «СКА-Варяги» сменили название на «Академию СКА-Юниор», Московская область. Команда будет базироваться в Красногорске и выступать на «Красногорск-Арене» им. В.В. Петрова, где ранее проводились домашние матчи МХК «Динамо-Москва».

«Академия «СКА-Юниор» в сезоне-2023/24 сыграет в «Серебряном» дивизионе Западной конференции и останется в структуре СКА.

Источник: МХЛ
КХЛ
МХЛ
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