Александр Титов возглавил «СКА-1946»

Стал известен тренерский штаб команды «СКА-1946» на сезон-2023/24. Как сообщает пресс-служба клуба, главным тренером команды назначен Александр Титов.

Его помощниками станут Вячеслав Солодухин, Дмитрий Крамаренко и Павел Канарский. Тренером вратарей назначен Сергей Щукин. За общую физическую подготовку продолжит отвечать Илья Гребенников.

В связи с занятостью Александра Титова на турнире Sochi Hockey Open, на время турнира имени Н.Е. Маслова исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Канарский.

48-летний Титов начал тренерскую карьеру в 2009 году. Первым местом его работы был «Спартак», в котором он занял должность старшего тренера. В 2013 году он стал главным тренером юношеской команды ЦСКА 1998 года рождения, а спустя два сезона возглавил «Буран». Затем он работал в «Соколе» и «Ладе».

Также Титов был главным тренером юниорской сборной России (U-16). В сезоне-2020/21 он пришел в систему СКА, входил в штаб основной команды, «СКА-Невы» и «СКА-1946», а также был главным тренером «СКА-Невы».