РУСАДА сотрудничает с МВД, Генпрокуратурой и СК по делу о допинг-скандале хоккеистов «Толпара»

В пресс-службе РУСАДА прокомментировали «СЭ» допинг-скандал с участием игроков «Толпара».

«РУСАДА проводит проверку в отношении персонала спортсменов МХК «Толпар», в соответствии с требованиями Общероссийских антидопинговых правил. В рамках проверки РУСАДА тесно взаимодействует с МВД, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом. В связи с требованиями антидопинговых правил, РУСАДА не может раскрывать информацию о ходе расследования до его окончания», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

По данным телеграм-канала «Мутко против», у всех игроков «Толпара», кроме травмированных, были обнаружены запрещенные вещества.