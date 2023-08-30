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Сегодня, 15:55

Ложкин: «Хотелось бы сказать, что «Русские Витязи» стремятся в Золотой дивизион»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Витязя» Евгений Ложкин назвал задачу молодежной команды «Русские Витязи» в следующем сезоне МХЛ.

«Хотелось бы сказать: «Ребята, нужно вернуться в Золотой дивизион». Но ничего не изменилось. У нас те же самые соперники: «Алмаз», «Крылья Советов», СКА-1946. Просто мы теперь в Серебряном дивизионе. Надо посмотреть, что выгоднее: играть большее количество матчей первым номером или искать усиление. Формально задачу еще не ставили, но мы ее определим. Вообще, мы хотим играть и наигрывать состав. Но никто ковровую дорожку перед игроками и тренерами не расстилает», — приводит «РБ Спорт» слова Ложкина.

Регулярный чемпионат МХЛ сезона-2023/24 годов стартует 3 сентября и завершится в марте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-lozhkin-hotelos-by-skazat-chto-russkie-vityazi-stremyatsya-v-zolotoj-divizion/
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