Результаты игрового дня МХЛ: "Алмаз" уступил "Русским Витязям", "Локо" разгромил "Капитан"

В рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата МХЛ "Алмаз" на выезде проиграл "Русским Витязям" со счетом 1:3, "Локо" одержал разгромную победу над "Капитаном" (8:1).

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Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Русские витязи" (Чехов) - "Алмаз" (Череповец) - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Буренов - 3 (бол., Дедов, Растворов), 9:32 - 1:0. Буренов - 4 (Бакластов, Козлов), 13:09 - 2:0. Коробкин - 1 (мен., Сычушкин), 25:35 - 2:1. Пыленков - 5 (бол., Бардаков, Злодеев), 44:17 - 3:1.

Вратари: Черепанов - Шостак.

Судьи: Журавлев, Зосимов.

17 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Капитан" (Ступино) - "Локо" (Ярославль) - 1:8 (0:1, 0:4, 1:3)

Голы: Николаев - 9 (Дарьин, Манин), 18:07 - 0:1. Николаев - 10 (Манин), 22:29 - 0:2. Денежкин - 22 (Зенчиков, Березкин), 25:22 - 0:3. Аноховский - 6 (мен., Дарьин), 28:58 - 0:4. Манин - 7 (Николаев, Дарьин), 38:09 - 0:5. Слепец - 8 (Калинин, Аноховский), 46:55 - 0:6. Понкратов - 17 (Гараев), 54:17 - 1:6. Дарьин - 16 (Николаев, Манин), 58:26 - 1:7. Рыбаков - 3 (Слепец), 59:42 - 1:8.

Вратари: Ахметов - Окоряк.

Судьи: Величко, Кеслер.

17 февраля. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "МХК Динамо" (Москва) - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Брызгалов - 12 (Ирицян, Мошкин), 26:26 - 0:1. Коротин - 14 (Стальнов, Клопов), 58:01 - 1:1.

Победный буллит: Томилов.

Вратари: Евдокимов (57:42 - 58:01) - Жеренко.

Судьи: Макашов, Чернышов.

17 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"Атланты" (Мытищи) - "Красная Армия" (Москва) - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Комаровский - 1 (Гончарук, Смирнов), 29:03 - 1:0. Соркин - 23 (Аноп, Денисов), 30:11 - 1:1. Маркус - 3 (Мещеряков, Голощапов), 50:06 - 1:2. Силантьев - 20, 52:49 - 2:2. Корешков - 8, 64:07 - 2:3.

Вратари: Фомин - Лозебников.

Судьи: Коршак, Пестов.

17 февраля. Мытищи. "Арена Мытищи".

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 7:4 (3:2, 1:2, 3:0)

Голы: Кузнецов - 2 (Кныжов, Шохов), 1:36 - 0:1. Зоркин - 3 (Марченко, Кирьянов), 1:56 - 0:2. Большаков - 9 (бол., Афанасьев, Назаревич), 5:53 - 1:2. Большаков - 10 (Е. Анисимов, Назаревич), 14:55 - 2:2. Михайлов - 27 (Васильев, Жиляков), 19:59 - 3:2. Калмыков - 10 (Никитин, Михнин), 22:34 - 3:3. Афанасьев - 4 (мен., Михайлаки), 34:27 - 4:3. Михнин - 10 (бол., Зоркин, Кныжов), 35:59 - 4:4. Афанасьев - 5 (бол., Жиляков, Назаревич), 42:09 - 5:4. Хохлов - 4 (Кудрявцев, Е. Анисимов), 49:06 - 6:4. Баранов - 12 (п.в.), 58:34 - 7:4.

Вратари: Устименко (Чуфаров, 22:34) - Аскаров (Николаев, 49:06, 57:56 - 58:34).

Судьи: Мелихов, Светилов.

17 февраля. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "ХК Рига" (Рига) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Забусов - 15, 2:52 - 0:1.

Вратари: Лысенков (59:06) - Бруверис.

Судьи: Колонутов, Отмахов.

17 февраля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Крылья Советов" (Москва) - "КРС Хейлунцзян" (Пекин) - 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Голы: Порошин - 2 (Мишкин, Рыженьков), 1:12 - 1:0. Ли - 11 (Хаген, Лукин), 16:32 - 1:1. Клавдиев - 5 (Зудилов, Сивчук), 26:01 - 2:1. Кокшаров - 15 (бол., Глебов, Пономарев), 37:49 - 3:1. Вяткин - 13 (бол., Шутов, Лялин), 38:54 - 4:1. Лебедкин - 7 (Вяткин), 49:25 - 5:1. Сериков - 5 (бол., Пономарев, Глебов), 57:13 - 6:1.

Вратари: Мельников - Красановски (О`Брайен, 53:32).

Судьи: Арзамазов, Черенков.

17 февраля. Москва. УДС "Крылья Советов".