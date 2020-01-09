Питерское «Динамо» забросило 8 шайб «Спартаку»

«Динамо» из Санкт-Петербурга разгромило «Спартак» в регулярном чемпионате Париматч МХЛ — 8:3. Эта победа не стала самой крупной по итогам игрового дня. «ОРДЖИ-Юниор» был разгромлен «Тайфуном» и потерпел 46-е поражение в 46 играх.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 11:2 (1:2, 4:0, 6:0)

Голы: Корбит — 9 (Малмыгин), 7:57 — 0:1. Лапшин — 19 (Терещенко), 9:37 — 1:1. Сергиевский — 3 (Клавдиев, Ковалевич), 17:13 — 1:2. Хрунин — 7 (Рогозин), 21:37 — 2:2. Овечкин — 9 (Бунов, Пасманик), 28:30 — 3:2. Абдуллаев — 1 (Маметьев, Карев), 34:21 — 4:2. Барабаш — 3 (Трапезников), 38:51 — 5:2. Овечкин — 10 (Пасманик), 42:00 — 6:2. Барабаш — 4 (Трапезников, Ереметько), 46:41 — 7:2. Елизаров — 10 (Хрунин, Горев), 47:28 — 8:2. Хрунин — 8 (Абдуллаев, Рогозин), 48:07 — 9:2. Бунов — 21 (Овечкин, Пасманик), 50:41 — 10:2. Рогозин — 7 (Хрунин, Билый), 52:21 — 11:2.

Вратари: Шаров (Синегубкин, 20:00) — Зиновенко (Пакин, 40:00).

«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Рига» — 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)

Голы: Пика — 3 (Минтаутишкис), 5:24 — 0:1. Шваненбергс — 23 (Буцениекс, Бергманис), 33:38 — 0:2. Минтаутишкис — 5 (бол.), 41:18 — 0:3. Самсыкин — 6 (Агеев, Курилкин), 49:24 — 1:3. Н. Матейко — 4 (Галимов, Прижевойтс), 56:19 — 1:4. Синегубов — 9 (бол., Шваненбергс, Пика), 58:41 — 1:5. Галимов — 9 (Прижевойтс, Лигис), 58:50 — 1:6.

Вратари: Кузьменко — Бруверис.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)

Голы: Рашевский — 25 (Файзутдинов, Кузнецов), 2:17 — 1:0. Рашевский — 26, 17:44 — 2:0. Буруянов — 7 (Жабреев, Коханин), 20:38 — 3:0. Мишаков — 4 (Лещенко), 22:20 — 3:1. Большаков — 15 (бол., Жабреев, Поносов), 31:08 — 4:1. Бородаенко — 9 (Легалин, Оськин), 36:11 — 4:2. Рашевский — 27 (Файзутдинов, Жабреев), 39:24 — 5:2. Рашевский — 28 (Кузнецов), 47:26 — 6:2. Шаборшин — 4 (мен., Яковлев), 54:32 — 7:2. Соболев — 2 (бол., Волков, Маклозян), 55:38 — 7:3. Яковлев — 13 (бол., Анисимов, Рашевский), 58:38 — 8:3.

Вратари: Чуфаров — Куликов (Канаев, 20:38).

«Ирбис» (Казань) — «Ладья» (Тольятти) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Купчихин — 4 (бол., Булатов, Климов), 21:55 — 1:0. Булатов — 10 (Крутов, Комков), 38:24 — 2:0. Галиаскаров — 14 (бол., Любчич), 55:23 — 3:0.

Вратари: Ахтямов — Кулаков.

«Омские ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Машков — 11 (мен.), 14:55 — 1:0. Бухаров — 22 (мен.), 24:56 — 1:1. Захаров — 11 (мен., Суслов), 43:59 — 1:2. Седов — 6 (бол., Салов), 49:32 — 1:3. Седов — 7 (п.в., Салов, Мыльников), 59:25 — 1:4.

Вратари: Дубровский (58:58 — 59:25) — Романов.

«Тюменский легион» (Тюмень) — «Толпар» (Уфа) — 2:8 (1:3, 1:3, 0:2)

Голы: С. Шаповаленко — 11 (Дергунов, Елизаров), 7:10 — 0:1. Алалыкин — 15 (Кузнецов, Амиров), 11:05 — 0:2. Аймурзин — 19 (Сучков), 11:24 — 0:3. А. Пылаев — 8 (Волков), 19:27 — 1:3. Филатов — 2, 22:47 — 2:3. Сучков — 14, 24:11 — 2:4. Мухамадуллин — 1 (Аймурзин, Газимов), 26:03 — 2:5. Голощапов — 8 (Амиров, Семенов), 32:55 — 2:6. Сучков — 15 (Елизаров, Мухамадуллин), 51:14 — 2:7. Кузнецов — 12 (Алалыкин, Амиров), 55:59 — 2:8.

Вратари: С. Пылаев (Ткачук, 11:24) — Брагинский.

«Русские витязи» (Чехов) — «Динамо» (Москва) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Бусыгин — 4 (бол., Смирнов, Буренов), 23:34 — 1:0. Лазутин — 4 (бол., Чибриков), 25:43 — 1:1. Новиков — 4 (бол., Ирицян, Тринеев), 31:04 — 1:2. Чибриков — 2 (Ващилин), 44:15 — 1:3. Никоноров — 7 (Баринов), 46:18 — 1:4.

Вратари: Чечелев — Моторыгин.

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Сарматы» (Оренбург) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Уколов — 9 (бол., Драгун, Житников), 11:46 — 0:1. Алексеев — 12 (Давыдов, Никулин), 17:32 — 1:1. Русаков — 4 (Махрин), 22:29 — 1:2. Назаров — 10 (бол., Уколов, Житников), 42:46 — 1:3. Ипатов — 14 (бол.), 54:13 — 1:4.

Вратари: Громовик (17:15 — 17:32) — Бородкин.

«Капитан» (Ступино) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Рычков — 7 (Кирсанов, Алтыбармакян), 31:05 — 0:1. Алтыбармакян — 16 (Градович), 46:12 — 0:2. Манин — 8 (Градович, Хуснутдинов), 59:47 — 0:3.

Вратари: Плешков (59:38 — 59:47) — Ромашкин.