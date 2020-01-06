«Омские ястребы» обыграли «Толпар» на своем льду
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Толпар» проиграл на выезде «Омским ястребам» со счетом 2:3.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Омские ястребы» (Омск) — «Толпар» (Уфа) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Машков — 9 (Грицюк, Яремчук), 13:44 — 1:0. Машков — 10 (Грицюк), 27:39 — 2:0. Дергунов — 5 (Голощапов), 31:32 — 2:1. Грицюк — 19 (Машков), 36:13 — 3:1. Алалыкин — 14 (Амиров), 52:12 — 3:2.
Вратари: Дубровский — Брагинский (59:06).
Судьи: Кеслер, Лерке.
6 января. Омск. ДХЦ «Авангард».
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
Голы: Богданов — 4 (бол., Волков, Цибин), 14:23 — 1:0. Волков — 8 (Головин, Цибин), 18:53 — 2:0. Журавлев — 4 (Захаров), 54:42 — 2:1. Бухаров — 21 (Лоза, Захаров), 57:41 — 2:2. Мыльников — 4 (Колесников), 58:05 — 2:3. Фоминцев — 9 (п.в., Суслов), 59:19 — 2:4.
Вратари: Щетилин (58:58 — 59:19) — Сартаков (Романов, 18:53).
Судьи: Вахитов, Литвинов.
6 января. Тюмень. Дворец спорта.
«Ирбис» (Казань) — «Сарматы» (Оренбург) — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Голы: Шабанов — 10, 26:34 — 1:0. Булатов — 9 (бол., Крутов), 29:51 — 2:0. Мухин — 12 (Кателевский, Галиаскаров), 36:16 — 3:0. Фахрутдинов — 3 (бол., Катаев, Уколов), 51:50 — 3:1.
Вратари: Ахтямов — Бородкин (59:47).
Судьи: Анкудинов, Глазырин.
6 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».