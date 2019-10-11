Молодежка «Спартака» обыграла «Красную Армию»
«Спартак» обыграл «Красную Армию» в регулярном чемпионате Париматч МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Красная Армия» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Шабловский — 1 (Чуркин), 4:41 — 0:1. Львутин — 6 (Новрузов, Белов), 28:14 — 0:2. Калиниченко — 1 (Хулапов, Климов), 34:10 — 1:2. Новрузов — 4 (бол., Львутин, Мишаков), 49:15 — 1:3. Солопанов — 1 (бол., Долгопятов), 59:42 — 2:3.
Вратари: Скотников (59:39 — 59:42, 59:50) — Канаев.
«Русские витязи» (Чехов) — «Алмаз» (Череповец) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Егоров — 1 (Ковтун, Калашников), 5:54 — 0:1. Замбахидзе — 3, 11:11 — 1:1. Гуслистов — 3 (Богатов, Коробкин), 11:51 — 1:2. Неволин — 3 (Капустин, Казаков), 21:36 — 1:3. Демидов — 3 (бол., Сараев), 38:33 — 2:3. Капустин — 4 (мен.), 55:31 — 2:4.
Вратари: Чечелев — Шостак.
«Рига» — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Надворный — 1 (Лазутин, Чибриков), 14:27 — 0:1. Минтюков — 1 (бол., Брызгалов), 16:47 — 0:2. Скрастиньш — 2 (Гринбергс), 32:22 — 1:2. Бергманис — 6 (бол., Федоров), 40:31 — 2:2.
Победный буллит: Скрастиньш.
Вратари: Ворис — Жеренко.
«Крылья Советов» (Москва) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Погонченков — 3 (Вяткин, Лебедкин), 9:00 — 1:0. Лапшин — 4 (Карев, Федоров), 13:25 — 1:1. Елизаров — 6 (Лапшин, Бунов), 25:26 — 1:2. Билялов — 3 (бол., Погонченков, Порошин), 32:09 — 2:2. Дидковский — 1 (Одиноков), 59:49 — 3:2.
Вратари: Кадочников — Гамов.
«Капитан» (Ступино) — «Локо» (Ярославль) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Гараев — 5 (Понкратов, Пяткин), 2:17 — 1:0. Николаев — 9 (Гутик, Березкин), 3:48 — 1:1. Гараев — 6 (Понкратов, Меркулов), 19:11 — 2:1. Дяденькин — 2 (Кожевников), 23:50 — 2:2. Березкин — 4 (Денежкин, Гутик), 53:08 — 2:3.
Вратари: Девяткин — Тулепов.
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 1:9 (0:3, 1:2, 0:4)
Голы: Галушкин — 1 (Галиуллин), 10:17 — 0:1. Цыплаков — 5 (Алтыбармакян), 12:14 — 0:2. Галушкин — 2 (Бринкман, Галиуллин), 19:43 — 0:3. Жук — 6 (Цыплаков, Алтыбармакян), 30:14 — 0:4. Цыплаков — 6, 35:45 — 0:5. Исмагилов — 1 (Ивашкин), 39:48 — 1:5. Пустовалов — 1, 46:49 — 1:6. Гордин — 6, 47:24 — 1:7. Галушкин — 3 (Семыкин, Галиуллин), 47:55 — 1:8. Галиуллин — 2 (Галушкин, Семыкин), 59:38 — 1:9.
Вратари: Ху Хаожань — Хвостов (Мельничук, 29:30).