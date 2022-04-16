Вратарь ЦСКА Самсонов лишил Мичкова очередного лакросс-гола в финале плей-офф МХЛ
Мичков не смог забить очередной лакросс-гол из-за вратаря ЦСКА Самсонова
Нападающий СКА-1946 Матвей Мичков во втором матче финала плей-офф МХЛ против «Красной Армии» попытался забить лакросс-гол.
Однако вратарь армейцев Кирилл Самсонов прочитал намерения 17-летнего таланта и ловушкой поймал шайбу.
Мичков уже не первый раз пытается забить таким способом. Ранее ему это удалось в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Динамо СПб», а также в игре Кубка Карьяла, когда он забросил такую же шайбу в ворота сборной Швеции.
«Красная Армия» победила по буллитам со счетом 1:0. Счет в серии со СКА-1946 стал ничейным 1-1.
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