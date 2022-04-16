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Сегодня, 15:39

Вратарь ЦСКА Самсонов лишил Мичкова очередного лакросс-гола в финале плей-офф МХЛ

Мичков не смог забить очередной лакросс-гол из-за вратаря ЦСКА Самсонова
Роман Шишов
Корреспондент
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Нападающий СКА-1946 Матвей Мичков во втором матче финала плей-офф МХЛ против «Красной Армии» попытался забить лакросс-гол.

Однако вратарь армейцев Кирилл Самсонов прочитал намерения 17-летнего таланта и ловушкой поймал шайбу.

Мичков уже не первый раз пытается забить таким способом. Ранее ему это удалось в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Динамо СПб», а также в игре Кубка Карьяла, когда он забросил такую же шайбу в ворота сборной Швеции.

«Красная Армия» победила по буллитам со счетом 1:0. Счет в серии со СКА-1946 стал ничейным 1-1.

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