Вратарь ЦСКА Самсонов лишил Мичкова очередного лакросс-гола в финале плей-офф МХЛ

Нападающий СКА-1946 Матвей Мичков во втором матче финала плей-офф МХЛ против «Красной Армии» попытался забить лакросс-гол.

Однако вратарь армейцев Кирилл Самсонов прочитал намерения 17-летнего таланта и ловушкой поймал шайбу.

Мичков уже не первый раз пытается забить таким способом. Ранее ему это удалось в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Динамо СПб», а также в игре Кубка Карьяла, когда он забросил такую же шайбу в ворота сборной Швеции.

«Красная Армия» победила по буллитам со счетом 1:0. Счет в серии со СКА-1946 стал ничейным 1-1.