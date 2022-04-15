Хет-трик Чибрикова принес «СКА-1946» победу в овертайме над «Красной Армией» в первом матче финала Кубка Харламова

«СКА-1946» в овертайме победил «Красную Армию» в первом матче финала Кубка Харламова. Команда из Санкт-Петербурга одолела соперника на выезде со счетом 4:3.

Автором победной шайбы стал нападающий Никита Чибриков. Он оформил хет-трик в этой встрече.

Еще одну шайбу в составе питерцев забросил форвард Матвей Мичков. Также на его счету результативная передача.

В составе «Красной Армии» гол и результативная передача на счету Артема Дуды, у Прохора Полтапова две результативные передачи.

«СКА-1946» повел в сери до четырех побед со счетом 1-0. Следующая встреча пройдет также в Москве 16 апреля.