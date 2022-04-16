«Красная Армия» в серии буллитов победила «СКА-1946» и сравняла счет в финальной серии Кубка Харламова

«Красная Армия» в серии буллитов победила «СКА-1946» во втором матче серии финала Кубка Харламова. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

Причем хоккеисты «СКА-1946» в третьем периоде смогли забросить шайбу, но после видеопросмотра взятие ворот было отменено, так как нападающий Матвей Мичков мешал вратарю.

В серии буллитов удачливее были игроки «Красной Армии». Два точных броска совершил нападающий Никита Шалышкин.

Счет в серии до четырех стал равным — 1-1. Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург. Следующие матчи пройдут на домашней арене «СКА-1946» 19 и 20 апреля.