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Сегодня, 15:40

«Красная Армия» в серии буллитов победила «СКА-1946» и сравняла счет в финальной серии Кубка Харламова

Иван Шитик
Корреспондент
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«Красная Армия» в серии буллитов победила «СКА-1946» во втором матче серии финала Кубка Харламова. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

Причем хоккеисты «СКА-1946» в третьем периоде смогли забросить шайбу, но после видеопросмотра взятие ворот было отменено, так как нападающий Матвей Мичков мешал вратарю.

В серии буллитов удачливее были игроки «Красной Армии». Два точных броска совершил нападающий Никита Шалышкин.

Счет в серии до четырех стал равным — 1-1. Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург. Следующие матчи пройдут на домашней арене «СКА-1946» 19 и 20 апреля.

ХК Красная Армия
ХК СКА-1946
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