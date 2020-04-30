МХЛ отменила оставшуюся часть плей-офф из-за коронавируса

Молодежная хоккейная лига приняла решение об отмене оставшейся части плей-офф-2019/20, сообщается в официальном сайте лиги.

Такое решение связано с негативным развитием пандемии коронавируса в России и мире. Проведение матчей плей-офф в летнее время негативно повлияет на подготовку к новому сезону.

Распределение мест по итогам сезона-2019/20 будет объявлено позднее.

Ранее свой сезон досрочно завершила КХЛ.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 248 010 человек. Зафиксировано 229 312 летальных исходов от инфекции, вылечился 1 016 971 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 106 498 человек, 11 619 выздоровело, 1 073 умерло.