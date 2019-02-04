"Локо" забросил 8 шайб "КРС Хейлунцзян", московское "Динамо" обыграло "СКА-1946"

"Локо" разгромил "КРС Хейлунцзян" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 8:0. В другой встрече московское "Динамо" обыграло лидера Западной конференции "СКА-1946".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Красная Армия" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Васин - 1 (Михайлов, Баранов), 8:33 - 0:1. Долгопятов - 11 (Замалиев), 22:07 - 1:1. Черный - 3 (Солопанов, Росляков), 28:13 - 2:1. Филин - 9 (мен., Соркин), 46:41 - 3:1. Афанасьев - 2 (бол., Назаревич, Яковлев), 47:27 - 3:2.

Вратари: Лозебников - Устименко (7:57 - 8:33, 59:09).

"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "Локо" (Ярославль) - 0:8 (0:0, 0:3, 0:5)

Голы: Гизатуллин - 4 (бол.), 20:47 - 0:1. Березкин - 11 (Бережонов, Тесанов), 23:37 - 0:2. Денежкин - 17 (Тювилин), 37:02 - 0:3. Лукичев - 4 (Зенчиков, Денежкин), 41:20 - 0:4. Мисюль - 4 (Денежкин, Березкин), 44:08 - 0:5. Денежкин - 18 (Штайгер), 47:04 - 0:6. Дарьин - 15 (Лукичев, Манин), 54:00 - 0:7. Ахунов - 4 (Калинин, Штайгер), 56:48 - 0:8.

Вратари: О`Брайен (Красановски, 47:04) - Виноградов.

"Динамо" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы: Петрунин - 14 (бол., Широченко, Толпегин), 12:59 - 1:0. Брызгалов - 9 (бол., Семенеко, Грищенко), 25:58 - 2:0. Толпегин - 11 (бол., Грищенко, Панкратов), 27:18 - 3:0. Михайлов - 4 (Никоноров), 34:56 - 4:0. Шабаров - 13 (бол., Цицюра, Баринов), 38:42 - 4:1.

Вратари: Райко - Гибадуллин (Лысенков, 34:56).

"Рига" (Рига) - "Крылья Советов" (Москва) - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мишкин - 20 (Глущенко, Лялин), 21:20 - 0:1. Мишкин - 21 (Лялин, Глущенко), 23:43 - 0:2. Забусов - 12 (бол., Брантс, Шваненбергс), 33:17 - 1:2. Гринбергс - 7 (Буцениекс, Рокис), 41:44 - 2:2.

Победный буллит: Кизиков.

Вратари: Рауза - Мельников.