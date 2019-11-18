Лидер «Востока» «Омские ястребы» проиграли дома «Чайке»
«Омские ястребы» уступили «Чайке» в домашнем матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ — 2:4. Омичи лидируют в Восточной конференции, отставание «Толпара» составляет 5 очков.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Спутник» (Альметьевск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мельников — 4 (бол., Онишко, Ахметзянов), 13:52 — 0:1. Шолгин — 6, 32:39 — 0:2. О. Бойко — 8 (бол., Гусейнов, Сайко), 45:25 — 1:2.
Вратари: Калмыков (45:04 — 45:25, 58:53) — Насыров.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Опарко — 2 (Аксененко), 6:31 — 1:0. Воронин — 2 (Ваулин), 22:05 — 1:1. Руденко — 6 (Ежов, Галеев), 38:04 — 1:2. Тимошенко — 3 (п.в.), 59:09 — 1:3.
Вратари: Щербаков (58:42 — 59:09) — Кузмаул.
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Сарматы» (Оренбург) — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Голы: Петров — 4 (Пивунов), 12:50 — 0:1. Сахаров — 12 (Шешин, Мартынов), 25:36 — 1:1. Кожевников — 1 (бол., Сахаров), 49:37 — 1:2. Драгун — 2 (Уколов), 51:59 — 1:3. Мартынов — 1 (бол., Шешин, Хайруллин), 53:31 — 2:3. Махрин — 6 (Терлецкий), 56:55 — 2:4.
Нереализованный буллит: Шешин (Стальные лисы), 27:26 (Вратарь).
Вратари: Моисеев (59:13) — Бородкин.
«Белые медведи» (Челябинск) — «Ладья» (Тольятти) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Стешенко — 9 (бол., Лотов, Пономарев), 12:14 — 0:1. Мысляев — 2 (Степанов), 16:27 — 1:1.
Победный буллит: Абрамов.
Вратари: Горбунов — Забродин.
«Омские ястребы» (Омск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Голы: Поддубный — 3, 25:46 — 0:1. Цыбин — 3 (Желудков, Никулин), 35:29 — 0:2. Желудков — 1 (бол., Цыбин), 39:52 — 0:3. Грицюк — 12 (Аликов, Яневский), 41:22 — 1:3. Никонов — 4 (Платонов, Мутовин), 52:22 — 1:4. Яремчук — 7 (Чинахов), 55:52 — 2:4.
Вратари: Дубровский (Дианов, 38:25, 58:41) — Громовик.
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Ирбис» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Булатов — 5, 9:35 — 0:1. Кателевский — 3 (бол., Мухин), 41:29 — 0:2.
Вратари: Щетилин — Ахтямов.
«Русские витязи» (Чехов) — «Капитан» (Ступино) — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Филиппов — 2 (бол., Назаров, Кулагин), 17:32 — 0:1. Смирнов — 5 (бол., Хамидулин), 22:46 — 1:1. Гараев — 10 (Кожухов), 41:21 — 1:2. Бусыгин — 3 (бол., Бакластов, Буренов), 59:07 — 2:2.
Победный буллит: Бакластов.
Вратари: Чечелев (59:00 — 59:07) — Скляр.
«Динамо» (Москва) — «Алмаз» (Череповец) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Чижиков — 8 (Капустин), 6:04 — 0:1. Лазутин — 2, 11:07 — 1:1. Смирнов — 5 (Кисаков, Дидковский), 15:37 — 2:1. Герцик — 2 (Кузнецов, Луховской), 34:40 — 2:2. Луховской — 12 (бол., Рогов, Белялов), 56:36 — 2:3.
Вратари: Жеренко (Моторыгин, 56:14, Жеренко, 57:27) — Рыбалкин.