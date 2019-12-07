«Ладья» забросила 8 шайб «Кузнецким медведям»
«Ладья» разгромила «Кузнецких медведев» в регулярном чемпионате Париматч МХЛ — 8:1.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Толпар» (Уфа) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Сайко — 11, 26:19 — 0:1. Пустозеров — 6 (Варлов, Сучков), 32:57 — 1:1. Газимов — 5 (бол., Голощапов, Сучков), 45:46 — 2:1.
Вратари: Кулешов — Калмыков (59:16).
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Ирбис» (Казань) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Галеев — 4 (Ежов), 3:23 — 1:0. Петров — 2 (Попов, Дрягилев), 25:00 — 2:0. Кателевский — 5 (Мухин), 39:16 — 2:1. Атанасов — 6 (бол., Воронин, Руденко), 46:46 — 3:1.
Вратари: Кузмаул — Ахтямов (59:22).
«Реактор» (Нижнекамск) — «Омские ястребы» (Омск) — 6:5 Б (1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Чивилев — 15 (Паранин), 6:38 — 1:0. Машков — 7 (Савченко, Черников), 9:44 — 1:1. Тетерин — 1 (Чинахов), 13:11 — 1:2. Мигур — 6 (Дудин, Аликов), 14:35 — 1:3. Чивилев — 16 (Шамбазов, Мотыгуллин), 20:20 — 2:3. Черников — 6 (Машков, Гацко), 25:47 — 2:4. Шутов — 5 (Михайлов, Буцаев), 28:35 — 3:4. Хайруллов — 2 (бол., Озолин), 36:18 — 4:4. Полькин — 10 (мен.), 46:03 — 5:4. Савченко — 3 (бол., Пчалин), 48:08 — 5:5.
Победный буллит: Паранин.
Вратари: Озолин — Дианов.
«Спутник» (Альметьевск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Голы: Закиров — 8 (Шестопалов, Чиндарев), 12:54 — 1:0. Кабиров — 8 (Коротков), 19:14 — 2:0. Колесников — 11 (Галимарданов, Шолгин), 23:49 — 3:0. Шарипов — 6 (Зяблов, Мельников), 27:49 — 4:0. Галимов — 6 (Колесников), 31:05 — 5:0. Закиров — 9 (Фадеев, Онишко), 36:40 — 6:0. Ахметзянов — 2 (бол., Жаров, Мельников), 44:16 — 7:0.
Вратари: Шабанов — Щетилин (Гущин, 27:49).
«Ладья» (Тольятти) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)
Голы: Зинатуллин — 7 (Семеновский), 10:06 — 1:0. Якутов — 7 (Торопов), 15:30 — 2:0. Зинатуллин — 8 (Семеновский), 21:35 — 3:0. Стешенко — 14 (Лотов, Назаров), 31:51 — 4:0. Стешенко — 15 (мен.), 34:11 — 5:0. Рангаев — 14 (бол., Лотов, Стешенко), 37:46 — 6:0. Якутов — 8 (Быстров, Торопов), 51:21 — 7:0. Вернигор — 3 (Шумилов, Сизиков), 59:08 — 7:1. Стешенко — 16 (Лотов, Назаров), 59:33 — 8:1.
Вратари: Забродин — Кузьмин (Кузнецов, 21:35).
«Сарматы» (Оренбург) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Игнатов — 3 (Чемоданов), 14:12 — 1:0. Потапов — 14 (Юров, Пастухов), 35:00 — 1:1.
Победный буллит: Бархаткин.
Вратари: Бородкин — Щербаков.