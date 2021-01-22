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«Кузнецкие медведи» отказались проводить второй матч с «Омскими ястребами» после удара игрока головой об лед

21:53
Драка в матче МХЛ.
Драка в матче МХЛ.

Новокузнецкий «Металлург» на официальном сайте заявил об отказе молодежной команды «Кузнецкие медведи» от проведения второго матча в регулярном чемпионате МХЛ против «Омских ястребов».

В сегодняшней игре на льду произошла драка, в результате которой защитник омичей Тимофей Давыдов повалил форварда соперников Демида Паничкина и ударил его головой о лед.

Паничкина увезли со льда на носилках. Позднее Давыдов принес извинения.

«Мы сожалеем, что Академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких «хоккеистов», действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодежного хоккея в России, — говорится в заявлении «Металлурга». — И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с «Омскими Ястребами» 23 января — хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду».

Дополнительная информация:

http://metallurg-nk.ru/club/news/3545/

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