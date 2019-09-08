«Крылья Советов» уступили «Красной Армии» в овертайме в матче МХЛ

В матче регулярного чемпионата МХЛ «Красная Армия» принимала «Крылья Советов». Хозяева одержали победу в овертайме со счетом 2:1.

Хоккей

МХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Спутник» (Альметьевск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Верхорубов — 1 (Коньков), 2:48 — 1:0. Вадигуллин — 1 (Ахметзянов), 28:19 — 1:1. Папст — 1 (бол., Кривченков, Овчинников), 32:57 — 2:1. Потапов — 1 (мен.), 59:25 — 3:1.

Вратари: Нефедов — Насыров (59:16 — 59:25).

Судьи: Хуторов, Шевчук.

8 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«Авто» (Екатеринбург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Сибиряков — 1 (Бондарь, Зайцев), 21:11 — 1:0. Валитов — 1 (Кокурин), 49:52 — 2:0. Широкалов — 2 (п.в., Овчинников), 58:55 — 3:0.

Вратари: Романов — Горбунов (58:41 — 58:55).

Судьи: Литвинов, Палей.

8 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«Толпар» (Уфа) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы: Козлов — 1 (Пономаренко, Мухамадуллин), 26:13 — 1:0. Валеев — 1 (Чистяков, Горюхин), 29:09 — 2:0. С. Шаповаленко — 1 (Кузнецов, Аймурзин), 37:35 — 3:0. Шешин — 2 (бол., Господынько, Гусев), 58:33 — 3:1.

Вратари: Брагинский — Камышников (Моисеев, 37:35, 59:38).

Судьи: Гайнуллин, Глазырин.

8 сентября. Уфа. Городской дворец спорта.

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Омские ястребы» (Омск) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Чинахов — 1 (Яневский), 27:19 — 0:1. Власов — 1 (Казаков), 34:12 — 0:2. Савчик — 3 (Файзуллин, Ваулин), 52:12 — 1:2. Ежов — 1 (Дрягилев), 54:54 — 2:2. Грицюк — 1, 56:27 — 2:3.

Вратари: Ступин (59:25) — Дубровский.

Судьи: Гайсин, Лерке.

8 сентября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

«Красная Армия» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Фирсов — 1 (Гуськов, Билялов), 17:12 — 0:1. Пугачев — 2 (бол., Хулапов, Недилько), 36:18 — 1:1. Солопанов — 1 (Мингачев), 63:16 — 2:1.

Вратари: Скотников — Кадочников.

Судьи: Каменщиков, Меньших.

8 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Сарматы» (Оренбург) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 5:6 ОТ (2:1, 1:4, 2:0, 0:1)

Голы: Махрин — 2 (Павлов), 0:13 — 1:0. Ипатов — 2, 0:38 — 2:0. Евлоев — 3 (Шлычков), 9:13 — 2:1. Бойко — 1 (бол., Королев, Гусейнов), 22:29 — 2:2. Омирбеков — 1, 27:43 — 2:3. Ищенко — 1 (Мусабаев), 28:10 — 2:4. Галкин — 1 (Хаймоненко, Герасин), 30:30 — 3:4. Шайхмедденов — 1 (бол., Асуханов, Мусабаев), 35:44 — 3:5. Петров — 2 (бол.), 51:28 — 4:5. Иванов — 1 (Галкин, Фахрутдинов), 54:35 — 5:5. Королев — 1 (бол., Гусейнов, Мусоров), 63:22 — 5:6.

Вратари: Бородкин — Прокофьев.

Судьи: Вахитов, Хажиев.

8 сентября. Оренбург. ЛД «Звездный».