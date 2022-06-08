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Сегодня, 11:14

«Красноярские Рыси» и «Динамо-Шинник» со следующего сезона будут выступать в МХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пресс-служба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) объявила о пополнении состава участников турнира.

С сезона-2022/23 в лиге будут выступать «Красноярские Рыси» (молодежная команда красноярского «Сокола») и «Динамо-Шинник» из Бобруйска (Белоруссия).

«Красноярские Рыси» выступали в МХЛ с 2011 по 2016 год, после чего два года играли в Национальной молодежной хоккейной лиге, а с сезона-2018/19 — в ВХЛ-Б. Клуб будет играть в «Серебряном» дивизионе Восточной конференции МХЛ.

«Динамо-Шинник» играл в МХЛ с 2011 по 2015 год, команде трижды удавалось выйти в плей-офф. Со следующего сезона клуб будет выступать в дивизионе «Серебряный» Западной конференции МХЛ.

Всего в сезоне-2022/23 в МХЛ примут участие 37 команд.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/1/1039208/
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