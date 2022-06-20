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Сегодня, 16:37

Лев Бердичевский стал главным тренером «Сибирских снайперов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Произошли изменения в тренерском штабе «Сибирских снайперов», сообщает сайт клуба МХЛ.

Новым главным тренером назначен 56-летний Лев Бердичевский. Помощниками главного тренера станут Денис Маскаленко и Владимир Первушин.

Тренер вратарей Антон Щербаков и тренер по физической подготовке Вадим Берестов продолжат работу в клубе.

Покинули команду Дмитрий Гоголев и его помощник Алексей Подалинский.

Бердичевский ранее возглавлял клубы «Юниор», «Русские Витязи», «СКА-Варяги», «СКА-1946» и «Толпар». Он также работал тренером в «Атлантах» и ХК МВД, исполнял обязанности главного тренера СКА в КХЛ.

Источник: https://snipers.hcsibir.ru/ru/news/4955
Владимир Первушин
ХК Сибирские снайперы
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