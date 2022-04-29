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Сегодня, 20:33

Нападающий «Локо» Лихачев признан самым ценным игроком МХЛ по итогам сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий ярославского «Локо» Ярослав Лихачев признан самым ценным игроком чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), сообщает ТАСС.

В 51 матче регулярного чемпионата 20-летний Лихачев набрал 74 (37+37) очка, в девяти матчах плей-офф на его счету 20 (12+8) результативных баллов.

Лучшим вратарем был признан Кирилл Самсонов из «Красной Армии». 19-летний голкипер стал лучшим в своем амплуа в регулярном чемпионате по коэффициенту надежности (1,66) и отраженных бросков (93,9%).

Лучшим защитником стал Алексей Кожевников из «Локо-76». У него 45 (17+28) очков в 62 матча регулярки и 2 гола в 4 встречах плей-офф.

Лучшим тренером был признан возглавляющий «Красную Армию» Ринат Хасанов, под руководством которого команда установила рекорд МХЛ по количеству побед в регулярном чемпионате.

Лучшим новичком сезона стал форвард «Омских ястребов» Вячеслав Малов. В регулярном чемпионате он набрал 39 (17+22) очков в 58 матчах, а в плей-офф — 14 (5+9) баллов в 13 играх.

Источник: https://tass.ru/sport/14521915
ХК Красная Армия
ХК Локо
ХК Омские ястребы
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