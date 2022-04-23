«Красная Армия» победила «СКА-1946» и сократила отставание в финальной серии Кубка Петрова

«Красная Армия» победил «СКА-1946» в пятом матче финальной серии Кубка Петрова. Игра, которая проходила в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 6:2.

В составе победителей дублем отметился Егор Кузьминов, по одной шайбе забросили Егор Брютов, Николай Макаров, Кирилл Долженков и Сергей Шамшурин.

У «СКА-1946» отличились Егор Зеленов (13) и Федор Свечков (30).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «СКА-1946». Следующая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге 25 апреля.