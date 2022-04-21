Федерации хоккея Белоруссии направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ

На очередном заседании исполнительного комитета Федерации хоккея Белоруссии были рассмотрены вопросы формирования тренерских штабов сборных команд на предстоящий сезон, сообщает сайт ФХБ.

«В целях сохранения преемственности в институте сборных команд главным тренером юниорской (до 18 лет) сборной Белоруссии станет Дмитрий Шульга. Вопрос назначения главного тренера юношеской (до 17 лет) сборной команды решено перенести на более поздние сроки в связи с тем, что ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ. Кандидатура главного тренера юношеской сборной будет определена после получения окончательного решения», — говорится в сообщении.