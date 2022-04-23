Ротенберг: «СКА-1946? будет отвечать голами на провокации в финале МХЛ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил, что хоккеисты «СКА-1946» на возможные провокации со стороны соперника в шестом матче Кубка Харламова против «Красной Армии» будут отвечать заброшенными шайбами.

«Соперник был прижат к стенке, ему надо было побеждать сегодня любой ценой. Поэтому где-то начало нам не удалось: у нас молодая команда, вратарь 2004 года рождения, — цитирует ТАСС Ротенберга. — Нужно готовиться к следующей игре — здесь плей-офф, и важно восстановиться и подготовиться к следующей игре дома».

«В матче были и стычки, и драки, соперник разменял нашего лучшего бомбардира на своего. В следующей встрече наши игроки будут побоевитее, на провокации будут отвечать голами. Думаю, «СКА-1946» постарается сыграть в свой хоккей и забить как можно больше, чтобы не сетовать на какие-то другие факторы. Должно помочь то, что мы сыграем следующий матч дома: и площадка своя, увереннее можно играть, спокойнее», — добавил он.

«СКА-1946» в субботу уступил «Красной Армии» в пятом матче финала чемпионата МХЛ со счетом 2:6. Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу санкт-петербургской команды, следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 25 апреля.