Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    МХЛ

Защитник питерского «Динамо» оказался в реанимации после матча с «Локо»

00:45
Тимур Файзутдинов. Фото МХК «Динамо Санкт-Петербург»
Тимур Файзутдинов. Фото МХК «Динамо Санкт-Петербург»
Теги:

Защитник «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов попал в реанимацию во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо». 19-летний хоккеист в игровой ситуации поймал на себя шайбу.

«Сейчас Тимур в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодежной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве. Мы с тобой, Фаза!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-55655187_13933

МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир