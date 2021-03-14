Хоккеиста клуба МХЛ, который находится в тяжелом состоянии, хотят перевезти в Москву

19-летнего капитана молодежной хоккейной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова, получившего страшную травму на матче в Ярославле, семья хочет перевезти в Москву.

— Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть, — рассказала порталу 76.RU мама Тимура Елена.

Тимура, который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, хотят транспортировать в медицинский нейрохирургический институт имени Бурденко в Москве.

Беда случилась в Ярославле 12 марта на матче «Динамо» с ярославским «Локо». Тимуру Файзутдинову в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лед. Хоккеиста отвезли в реанимацию.