«Ирбис» одолел «Реактор» в матче МХЛ
Состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ.
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«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Крылья Советов» (Москва) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Погонченков — 2 (Порошин, Баданин), 4:43 — 0:1. Билялов — 1 (бол., Порошин, Погонченков), 16:53 — 0:2. Линник — 4 (Бабушкин, Можаров), 18:02 — 1:2. Гопиенко — 5 (Можаров, Линник), 23:01 — 2:2. Старшинов — 1 (Домничев, Иванов), 34:29 — 3:2. Шумилов — 2 (Ермачихин, Зудилов), 40:51 — 3:3. Ермачихин — 2 (бол., Зудилов, Иванов), 62:38 — 3:4.
Вратари: Мартынов — Кадочников (Попов, 34:29).
Судьи: Меньших, Назаров.
29 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
«Белые медведи» (Челябинск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Яковлев — 3 (бол., Зиновьев, Вдовин), 1:38 — 1:0. Яковлев — 4 (бол., Тертышный, Ярулин), 11:37 — 2:0. Диханбек — 1 (Тарасов), 20:48 — 2:1. Аксенов — 1 (Сапожников), 31:12 — 3:1. Зиновьев — 2 (Ярулин), 42:07 — 4:1. Шварев — 1 (Яковлев, Мякишев), 49:29 — 5:1.
Вратари: Селиверстов — Павленко.
Судьи: Андреев, Глазырин.
29 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Клавдиев — 3 (Шаламов, Ипатов), 22:11 — 0:1. Сахаров — 3 (бол., Платонов, Гусев), 35:22 — 1:1. Платонов — 4 (Шешин), 42:51 — 2:1.
Вратари: Моисеев — Нурек.
Судьи: Томилов, Хажиев.
29 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Авто» (Екатеринбург) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы: Мыльников — 1 (Лоза), 1:07 — 1:0. Юдин — 5 (бол., Сизиков, Хрунин), 25:22 — 1:1. Лоза — 1 (Журавлев, Овчинников), 26:09 — 2:1. Охов — 1 (Фоминцев, Сулин), 38:18 — 3:1. Маскаев — 3, 38:58 — 3:2. Соколов — 3 (бол., Сизиков), 45:15 — 3:3. А. Федоров — 3 (Овчинников, Лоза), 49:29 — 4:3.
Вратари: Исаев — Банников (57:57).
Судьи: Бакин, Комаров.
29 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
«Толпар» (Уфа) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Голы: Козлов — 2 (Башкиров, Варлов), 5:04 — 1:0. Пастухов — 1 (Дубакин), 13:22 — 1:1. Козлов — 3 (Кузнецов, Сафин-Трегубов), 21:32 — 2:1. Дубакин — 4 (Ромаев, Пастухов), 36:52 — 2:2. В. Шаповаленко — 3 (бол., Варлов, Пашин), 41:52 — 3:2. Башкиров — 2 (Брагинский, С. Шаповаленко), 58:16 — 4:2. Пашин — 4 (мен., п.в.), 59:59 — 5:2.
Вратари: Брагинский — Щербаков (59:04 — 59:59).
Судьи: Гайнуллин, Мелихов.
29 сентября. Уфа. Городской дворец спорта.
«Ладья» (Тольятти) — «Омские ястребы» (Омск) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Семеновский — 3 (Доба, Зинатуллин), 4:21 — 1:0. Берестнев — 2 (Казаков), 31:51 — 1:1. Якутов — 4 (бол.), 56:30 — 2:1. Петров — 2, 58:33 — 3:1.
Нереализованный буллит: Семеновский (Ладья), 55:41 (Вратарь).
Вратари: Забродин — Дианов (59:29).
Судьи: Абросимов, Ханов.
29 сентября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Спутник» (Альметьевск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Голы: Галимзянов — 3 (бол., Онишко, Назмутдинов), 5:45 — 1:0. Галеев — 1, 10:01 — 2:0. Закиров — 3 (Галимзянов, Онишко), 28:03 — 3:0. Платонов — 1 (бол., Юзленко, Алексеев), 41:48 — 3:1.
Вратари: Насыров — Меньшатов.
Судьи: Макашов, Фатихов.
29 сентября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».
«Реактор» (Нижнекамск) — «Ирбис» (Казань) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Грошев — 1 (бол., Шамбазов), 4:38 — 1:0. Купчихин — 1 (бол., Зайцев, Крутов), 35:16 — 1:1. Зайцев — 1 (Климов, Крутов), 63:38 — 1:2.
Вратари: Озолин — Мосин.
Судьи: Журавлев, Черенков.
29 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
«МХК Спартак» (Москва) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Рогозин — 4 (Рашевский), 7:48 — 0:1. Рогозин — 5 (Рашевский), 32:37 — 0:2. Новрузов — 2 (бол., Львутин, Мишаков), 39:45 — 1:2. Александров — 1 (Пивунов), 47:03 — 1:3. Гиголаев — 1, 59:32 — 2:3.
Вратари: Куликов (59:32) — Чуфаров.
Судьи: Арзамазов, Каменщиков.
29 сентября. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).
«Локо» (Ярославль) — «Красная Армия» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Хулапов — 2 (бол., Климов, Мингачев), 35:56 — 0:1. Манин — 4 (Дарьин, Минаев), 43:25 — 1:1. Корбит — 2 (бол., Комаров, Корешков), 50:16 — 1:2. Климов — 4 (п.в., Мингачев), 59:36 — 1:3.
Вратари: Гуськов (58:56) — Скотников.
Судьи: Кондратьев, Коршак.
29 сентября. Ярославль. МФСК «Локомотив».
«МХК Динамо» (Москва) — «Русские витязи» (Чехов) — 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)
Голы: Храпский — 3 (бол., Ершов, Зотов), 11:03 — 0:1. Смирнов — 1 (бол., Зинченко, Демидов), 15:48 — 0:2. Брызгалов — 1 (мен., Ирицян), 41:10 — 1:2. Злодеев — 2 (бол., Смирнов), 50:57 — 2:2. Ширгазиев — 3 (Храпский), 54:07 — 2:3. Бардаков — 3 (бол., Бакластов, В. Зайцев), 55:28 — 2:4. Зинченко — 6 (мен., Бакластов), 59:06 — 2:5.
Вратари: Куликов — Чечелев.
Судьи: Пестов, Пронских.
29 сентября. Тверь. СК «Юбилейный».
«Алмаз» (Череповец) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 8:3 (3:0, 1:1, 4:2)
Голы: Рогов — 3, 3:44 — 1:0. Луховской — 3 (Неволин, Ощепков), 4:15 — 2:0. Луховской — 4 (бол., Чижиков, Рогов), 7:05 — 3:0. Шушин — 2 (Канаев, Кареев), 26:30 — 3:1. Неволин — 1 (Ковтун, Чижиков), 35:37 — 4:1. Федоров — 5 (Казаков), 49:58 — 5:1. Чижиков — 2 (Неволин), 51:17 — 6:1. Кузык — 2 (Селезнев, Канаев), 52:28 — 6:2. Неволин — 2 (бол., Ковтун, Луховской), 53:07 — 7:2. Гуслистов — 2, 56:37 — 8:2. Дарьин — 2 (Усманов, Огнев), 57:09 — 8:3.
Вратари: Шостак (Виноградов, 57:09) — Клоберданец (Фомин, 4:15, Клоберданец, 53:07).
Судьи: Майтак, Хартин.
29 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
«Сарматы» (Оренбург) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 3:2 Б (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: А. Пылаев — 2 (Богданов, Сусликов), 6:26 — 0:1. Житников — 4 (Томи, Драгун), 7:32 — 1:1. Головин — 4, 8:15 — 1:2. Катаев — 5 (Ипатов, Уколов), 10:49 — 2:2.
Победный буллит: Ипатов.
Вратари: Гилев — Щетилин.
Судьи: Жаирбаев, Степанищев.
29 сентября. Оренбург. ЛД «Звездный».