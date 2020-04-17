Белорусские клубы не будут участвовать в следующем сезоне МХЛ

Председатель федерации хоккея Белоруссии Геннадий Савилов заявил, что ближайший сезон Молодежной хоккейной лиги обойдется без участия белорусских клубов.

— Обсуждения были, кроме прочего я лично беседовал по теме с Алексеем Морозовым, который, как известно, не так давно возглавил КХЛ, а немногим ранее руководил МХЛ. Но одного обсуждения и декларации о намерениях мало: нужны гарантии выполнения всех обязательств. И финансовых, и инфраструктурных, — цитирует Савилова «Прессбол».

— Со вторым едва ли возникли бы проблемы, прокололись на первом?

Дело в том, что любая заявка предполагает срок подачи. И на ближайший сезон он уже прошел. В принципе возможна ситуация, при которой из-за карантинных событий сроки могут быть пересмотрены и сдвинуты. Но вероятность этого крайне мала.

— А необходимость? Прежде, помнится, вы оценивали ее довольно прохладно. Пересмотрели позицию?

— Команда МХЛ была бы полезной прежде всего в системе минского «Динамо». И для клуба по ряду причин, и для молодых игроков, получавших бы, во-первых, практику на хорошем уровне и перспективу быстрее пробиться в КХЛ, а во-вторых, более освещенную витрину с перспективой быть замеченными тренерами сборных команд.