В следующем сезоне усть-каменогорский «Алтай» не будет участвовать в чемпионате МХЛ. Такое решение было принято на тренерском совете, состоявшемся 26 мая, сообщает VKsport.kz.

В минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата МХЛ подопечные Олега Болякина заняли 13 место в Восточной конференции и не попали в плей-офф. Теперь молодежная команда будет выступать только в казахстанской лиге.