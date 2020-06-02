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«Алтай» не будет участвовать в чемпионате МХЛ

18:40

В следующем сезоне усть-каменогорский «Алтай» не будет участвовать в чемпионате МХЛ. Такое решение было принято на тренерском совете, состоявшемся 26 мая, сообщает VKsport.kz.

В минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата МХЛ подопечные Олега Болякина заняли 13 место в Восточной конференции и не попали в плей-офф. Теперь молодежная команда будет выступать только в казахстанской лиге.

Дополнительная информация:

https://vksport.kz/

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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