"Красная Армия" разгромила "Серебряных львов"

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В матче регулярного чемпионата МХЛ "Красная Армия" разгромила в гостях "Серебряных львов" со счетом 6:0.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "Красная Армия" (Москва) – 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)

Голы: Тимирев – 13 (Карнаухов, Кузьменко), 26:22 – 0:1. Тимирев – 14, 33:27 – 0:2. Кузьменко – 11 (бол., Карнаухов, Тимирев), 35:57 – 0:3. Мамин – 7 (Каштанов, Шаров), 47:40 – 0:4. Подлубошнов – 6 (Силаев), 48:17 – 0:5. Светлаков – 2 (мен., Шаров), 50:23 – 0:6.

Вратари: Голдобин (Попов, 40:00) – Третьяк.