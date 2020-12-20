Три из трех! Россия уверенно победила финнов и выиграла Кубок Первого канала

Лучшим в игре с финнами (5:1) стал 20-летний Дмитрий Воронков.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала

Россия — Финляндия — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Шипачев — 2 (Яковлев), 13:06 — 1:0. Воронков — 1 (Мамин), 23:13 — 2:0. Воронков — 2 (Карнаухов, Толчинский), 28:23 — 3:0. Песонен — 1, 36:26 — 3:1. Карнаухов — 1 (мен., п.в.), 58:27 — 4:1. Кузьменко — 3 (Сошников), 59:47 — 5:1.

Вратари: Самонов (12:20 — 13:06) — Олкинуора (56:33 — 58:27).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 21 (11+5+5) — 22 (9+7+6).

Судьи: Наумов, Оскирко.

20 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Сборная Финляндии — пожалуй, самая слабая команда Кубка Первого канала в этом году. Капитан и главная звезда Суоми — 32-летний форвард Харри Песонен, контракт с которым недавно расторгла «Магнитка». Есть еще его бывший одноклубник, вратарь магнитогорцев Юхо Олкинуора и результативная связка из «Сибири» Пуустинен — Руохомаа, но в остальном у финнов средний состав. Это далеко не шведы с несколькими звездными игроками КХЛ и не чехи с лучшим снайпером лиги Яшкиным.

Валерий Брагин по ходу двух предыдущих матчей сажал в запас форварда первой тройки Владимира Ткачева, а на игру с финнами и вовсе оставил его без заявки. Можно было бы подумать, что тренер, который также работает в СКА, берег силы одного из лидеров нападения армейцев. Но и по игре Ткачев не впечатлил. А вот Бурдасова, который получил травму в матче против чехов, очевидно, решили поберечь — он был одним из лучших на турнире в составе россиян.

Ткачева в первой тройке сменил 20-летний Кирилл Марченко, пропустивший два предыдущих матча. Играть с лучшим центрфорвардом КХЛ Вадимом Шипачевым — одно удовольствие, но в результативной атаке звена шикарную передачу под гол выдал не кто-то из нападающих. Защитник Егор Яковлев, который дважды ассистировал партнерам в игре со шведами, исполнил отличный пас на свободного Шипачева, и тот с кистей отправил шайбу в ворота.

Преимущество сборной России было подавляющим, и все, кто критиковал Брагина за осторожную игру на турнире до этого, должны быть довольны. Россияне подолгу владели шайбой в чужой зоне, разыгрывали красивые комбинации, хотя стоит признать, что соперник позволял слишком многое. Второй свой гол хозяева турнира забили в контратаке — Никита Сошников сделал передачу на Дмитрия Воронкова, который в касание отправил шайбу в ворота.

Габаритный 20-летний нападающий играет в «Ак Барсе» не слишком результативно — за сезон Воронков забросил всего пять шайб. Но и без голов он приносит много пользы на льду: с пятака Дмитрия не сдвинуть, в борьбе у бортов шайбу не отобрать. Свой второй гол он забил в фирменной манере, прорвавшись к воротам соперника и добив шайбу после того, как Олкинуора отразил первый бросок.

Дебютант сборной Воронков мог делать хет-трик, но не реализовал пару моментов. В любом случае он стал лучшим игроком сборной в матче с финнами. А ведь еще два года назад Воронков играл в ВХЛ за фарм-клуб «Ак Барса». В январе он стал антигероем финала МЧМ против Канады (3:4), нахватав удалений, и получил много критики в соцсетях. Кого-то другого это могло бы сломить, но Дмитрий воспринял это спокойно и с того момента начал прогрессировать еще сильнее.

Победа в домашнем турнире, безусловно, важна для сборной России и ФХР, но то, что в национальной команде начинают закрепляться такие молодые игроки, как хорошо проявившие себя на Кубке Первого канала Воронков, Иван Морозов, Данила Галенюк, Дмитрий Саморуков, не менее важно. Вполне вероятно, что на чемпионат мира не приедут игроки из НХЛ, и даже в такой ситуации у штаба сборной России должен быть выбор.