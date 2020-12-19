Загитова болеет за наших: смущенно улыбалась и кусала губы. Топ-фото фигуристки на хоккее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила матч Кубка Первого канала по хоккею. Фоторепортаж Дарьи Исаевой.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нет, Алина испугана не оценками за свое катание — она удивлена количеством новых лиц в российской сборной по хоккею.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фигуристка рада тому, как развивается игра. Одна пропущенная шайба настроения не испортит.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На матч России с Чехией Алина Загитова пришла в компании мамы Лейсан и сестры Сабины.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Разобраться в хоккее не так уж и просто. Людей на льду много, все постоянно меняются, за катанием каждого игрока уследить тяжеловато.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вот это да! Оказывается, и в хоккее бывают пенальти!

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Слегка смущенная улыбка на камеру. Кажется, девушка до сих пор не привыкла к повышенному вниманию СМИ и болельщиков.

Алина Загитова и Алексей Яшин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В тонкостях игры помогает разобраться Алексей Яшин. Отличить офсайд от проброса бывает непросто даже профессионалам.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хм, а если бы в фигурном катании можно было делать остановки, как в хоккее? Упал — судьи останавливают время, и делаешь прыжок заново.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Россия вела в счете всю игру, но заставила болельщицу Алину покусать губы.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Все закончилось хорошо! Россия выиграла у Чехии 4:1 и подарила Загитовой огромное количество впечатлений.