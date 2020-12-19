Загитова болеет за наших: смущенно улыбалась и кусала губы. Топ-фото фигуристки на хоккее
Нет, Алина испугана не оценками за свое катание — она удивлена количеством новых лиц в российской сборной по хоккею.
Фигуристка рада тому, как развивается игра. Одна пропущенная шайба настроения не испортит.
На матч России с Чехией Алина Загитова пришла в компании мамы Лейсан и сестры Сабины.
Разобраться в хоккее не так уж и просто. Людей на льду много, все постоянно меняются, за катанием каждого игрока уследить тяжеловато.
Вот это да! Оказывается, и в хоккее бывают пенальти!
Слегка смущенная улыбка на камеру. Кажется, девушка до сих пор не привыкла к повышенному вниманию СМИ и болельщиков.
В тонкостях игры помогает разобраться Алексей Яшин. Отличить офсайд от проброса бывает непросто даже профессионалам.
Хм, а если бы в фигурном катании можно было делать остановки, как в хоккее? Упал — судьи останавливают время, и делаешь прыжок заново.
Россия вела в счете всю игру, но заставила болельщицу Алину покусать губы.
Все закончилось хорошо! Россия выиграла у Чехии 4:1 и подарила Загитовой огромное количество впечатлений.
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