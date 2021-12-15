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Жамнов рассказал о роли Трощинского в штабе сборной России

22:15
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о роли Алексея Трощинского в штабе команды. Он получил должность скаута, который будет работать по игрокам, которые выступают в России.

«Приход Трощинского в штаб? Он хорошо знает игроков КХЛ, знает этот рынок. Больше никого в тренерском штабе не ожидается», — заявил Жамнов.

Этот сезон Трощинский начинал на лавке московских армейцев, заменив покинувшего клуб Дмитрия Юшкевича. Но потом из «Звезды» (фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ) подняли Владимира Чебатуркина, и Трощинский всецело сосредоточился на скаутской работе.

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Сергей Федоров все материалы автора
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