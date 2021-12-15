Жамнов рассказал о роли Трощинского в штабе сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о роли Алексея Трощинского в штабе команды. Он получил должность скаута, который будет работать по игрокам, которые выступают в России.

«Приход Трощинского в штаб? Он хорошо знает игроков КХЛ, знает этот рынок. Больше никого в тренерском штабе не ожидается», — заявил Жамнов.

Этот сезон Трощинский начинал на лавке московских армейцев, заменив покинувшего клуб Дмитрия Юшкевича. Но потом из «Звезды» (фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ) подняли Владимира Чебатуркина, и Трощинский всецело сосредоточился на скаутской работе.