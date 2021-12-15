Кожевников считает, что у соперников России нет шансов на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился эмоциями после победы России над Канадой (4:3) на Кубке Первого канала.

«Два с половиной периода играли просто замечательно, — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Давно такой игры ждали от сборной. А в конце что-то произошло. С этим надо разбираться тренерскому штабу. Начали подпускать к своим воротам. Уверенность потеряли. Это наша болезнь. Это урок для нашей сборной, который нужно вынести из первой игры. С такими командами, как у Канады, нельзя останавливаться на полпути. А так у нас все замечательно. Нормальный состав. Все сильнейшие играют, кроме трех человек, которые болеют или травмированы. Так что потом будет кем усилиться».

Ветеран также оценил шансы игроков НХЛ на участие в Олимпийских играх в Пекине.

«Заранее было известно, что канадцы готовят план Б. Все может быть. Так что здесь подготовка идет полным ходом. Никакого подвоха здесь нет, потому что организаторам давно сообщили информацию о своем составе. Но все равно у противников, я думаю, нет шансов в этом Кубке, если мы будем так же играть. Думаю, болельщикам тоже понравилось: мы играли компактно, уверенно, смотрелись здорово», — добавил Кожевников.

В составе российской команды отличились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев. В следующем матче в четверг, 16 декабря, сборная России сыграет против команды Швеции.