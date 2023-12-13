Жамнов объяснил отсутствие Голдобина и Порядина в сборной России

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему нападающие красно-белых Павел Порядин и Николай Голдобин не сыграют за сборную России 25 на Кубке Первого канала.

Ранее главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг попросил «обращаться в «Спартак» в ответ на вопрос об отсутствии Порядина и Голдобина. По его словам, тренерскому штабу команды не нужно никого заставлять приезжать в сборную.

«Давайте начнем с того, что это сборная России 25, а не национальная команда. Наши доктора отправили медицинское заключение по Порядину и Голдобину в сборную и федерацию по поводу того, что обоим хоккеистам надо залечить травмы», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные России 25, Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.